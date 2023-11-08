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Автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске

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В результате взрыва автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом 8 ноября сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров.

«<...> в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!» — написал Юров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на Филипоненко уже совершалось покушение в феврале 2022 года. Тогда его машину взорвали возле здания представительства ЛНР в СЦКК, пострадал водитель.

После гибели Филипоненко Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ о теракте, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, а также их хранении и перевозке. Следователи провели осмотр автомобиля и места происшествия. Ими назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.

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