Лавров заявил, что РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по ситуации на «Северных потоках»

Лавров заявил, что РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по ситуации на «Северных потоках»

2023-11-08 11:42:49

2023-11-08 11:42:49

2023-11-08 11:42:49

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru