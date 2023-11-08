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Лавров заявил, что РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по ситуации на «Северных потоках»

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