Лавров заявил, что потери Евросоюза от санкций против РФ в €250 млрд

Лавров заявил, что потери Евросоюза от санкций против РФ в €250 млрд

2023-11-08 11:37:02

2023-11-08 11:37:02

2023-11-08 11:37:02

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