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Зов долга: что ждет геймеров в перезагрузке Call of Duty

В новой версии игра получила более 12 новых карт
Фото: Activision
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Перезапущенный шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 3 (COD: MW3), издаваемый американской компанией Sledgehammer, выходит 10 ноября на всех платформах. Все 16 стартовых карт из оригинальной Modern Warfare 2009 года были переработаны с новыми режимами и игровыми возможностями и будут доступны уже на релизе, более 12 новых основных карт 6х6 будут появляться в сезонных обновлениях. Игры Call of Duty — это огромные проекты с многомиллионными оборотами. Их создают сотни сотрудников, работающих в студиях по всему миру, каждый из которых занимается конкретными аспектами производства. Последний перезапуск игры 2006 года Modern Warfare 2 собрал более $10 млрд за две недели. Какой окажется очередная перезагрузка тайтла — в материале «Известий».

Сюжет

Имея уже устоявшийся набор сюжетных линий, сценаристам и команде дизайнеров предстояло построить такое повествование, которое соответствовало бы этим линиям. Команда повествователей делит игровую кампанию на разделы, каждый эпизод имеет свою серию драматических и эмоциональных сюжетов.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Фото: Activision

События COD: MW3 происходят через год после Modern Warfare 2. Так, в ноябре 2023 года по сюжету частная военная компания «Группа Конни» вторгается в тюремный комплекс в Вердянске, где они освобождают своего командира Владимира Макарова. Он был приговорен к пожизненному заключению после террористической атаки на стадион «Вердянск» в апреле 2019 года. Узнав о побеге Макарова от начальника отделения ЦРУ Кейт Ласвелл, капитан Прайс ведет «Оперативную группу 141» к заброшенной атомной электростанции, чтобы помешать вражеской группе захватить ядерные материалы, оставшиеся еще после смерти генерала Романа Баркова.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Фото: Activision

Однако капитан Прайс обнаруживает, что на заводе на самом деле хранятся остатки химических материалов, которые спрятали внутри, а Макаров планирует переработать их в смертоносное химическое оружие. Конни сбегает с материалами, взорвав напоследок некоторые из них, чтобы помешать группе 141, и чуть не убивает Прайса образовавшимся химическим газом.

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Игровой процесс

Игровой процесс COD: MW3 аналогичен предыдущим играм серии. Ведение боя подразумевает выбор различных вариантов и путей прохождения миссии. В дополнение к фирменным кинематографичным миссиям в Call of Duty: Modern Warfare 3 появились открытые боевые задания, предоставляющие игроку еще больше возможностей для выбора. В игре также появятся новые карты «Наземной войны» с инновационными игровыми пространствами. Кроме того, разработчики вернули режим «Война», переработав его. В игру также будет включен режим с открытым миром под названием «Зомби». Его разработала студия Treyarch в сотрудничестве с Sledgehammer Games.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Фото: Activision

В течение года после релиза для MW3 выпустят не менее 12 новых карт — это будут не ремейки, а именно новые локации. За несколько дней до релиза в Сети стали появляться первые неоднозначные рецензии на перезапуск Call of Duty, среди которых немало отрицательных. Так, пользователь с ником Ggvvpp на портале irecommend пишет: «Слишком уж быстро герой бегает, прыгает, оружие одной рукой носит, сами враги являются болванчиками. Даже на большей сложности они почти ни на что не способны. Тогда вопрос: как они могут вообще кому-то угрожать? Ведь угрозы, по факту, нет никакой, раз их легко так развалить».

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Системные требования

Минимальные системные требования — для сюжетной кампании необходимо не менее 149 Гб свободного места на диске, а также:

— 64-битная Windows 10;

— Процессор Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 3 1200;

— 8 Гб оперативной памяти;

— Видеокарта GeForce GTX 960/1650 или Radeon RX 470;

— DirectX 12.

На Xbox Series X и PlayStation 5 игра идет в двух режимах: 4К с 60 кадрами в секунду или 1440p со 120 FPS при поддержке режима 120 Гц на телевизорах. На Series S Modern Warfare 3 запускается с динамическими 1440p при 60 кадрах в секунду.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Фото: Activision

Издатель Activision приостановил продажи в России, поэтому с российским аккаунтом в Steam приобрести шутер не получится. Для успешной покупки необходимо сменить регион и пополнить кошелек через Qiwi, WebMoney или другие сервисы. Чтобы приобрести Call of Duty на консолях, необходимо воспользоваться услугами посредников для покупки цифровой копии, среди геймеров популярны сервисы Plati.Market, Videoigr.net.

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История франшизы

История франшизы Call of Duty началась в 2003 году. Первоначально тайтл был сосредоточен на сеттинге времен Второй мировой войны. Серия насчитывает более 20 мультиплатформенных проектов. Франшиза Call of Duty занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая серия шутеров от первого лица. Это также самая успешная франшиза видеоигр, созданная в Соединенных Штатах, и четвертая по популярности франшиза видеоигр всех времен.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3

Фото: Activision

Другие продукты франшизы включают линию фигурок, разработанную Plan B Toys, карточную игру, созданную Upper Deck Company, наборы Mega Bloks от Mega Brands, мини-сериал комиксов, опубликованный WildStorm Productions, а также художественный фильм, находящийся в разработке. Call of Duty — 12-я по объему продаж игровая франшиза в России. Всего в период с 2014 по 2023 год было легально продано 350 тыс. копий игр.

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