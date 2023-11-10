Зов долга: что ждет геймеров в перезагрузке Call of Duty

Перезапущенный шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 3 (COD: MW3), издаваемый американской компанией Sledgehammer, выходит 10 ноября на всех платформах. Все 16 стартовых карт из оригинальной Modern Warfare 2009 года были переработаны с новыми режимами и игровыми возможностями и будут доступны уже на релизе, более 12 новых основных карт 6х6 будут появляться в сезонных обновлениях. Игры Call of Duty — это огромные проекты с многомиллионными оборотами. Их создают сотни сотрудников, работающих в студиях по всему миру, каждый из которых занимается конкретными аспектами производства. Последний перезапуск игры 2006 года Modern Warfare 2 собрал более $10 млрд за две недели. Какой окажется очередная перезагрузка тайтла — в материале «Известий».

Сюжет

Имея уже устоявшийся набор сюжетных линий, сценаристам и команде дизайнеров предстояло построить такое повествование, которое соответствовало бы этим линиям. Команда повествователей делит игровую кампанию на разделы, каждый эпизод имеет свою серию драматических и эмоциональных сюжетов.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

События COD: MW3 происходят через год после Modern Warfare 2. Так, в ноябре 2023 года по сюжету частная военная компания «Группа Конни» вторгается в тюремный комплекс в Вердянске, где они освобождают своего командира Владимира Макарова. Он был приговорен к пожизненному заключению после террористической атаки на стадион «Вердянск» в апреле 2019 года. Узнав о побеге Макарова от начальника отделения ЦРУ Кейт Ласвелл, капитан Прайс ведет «Оперативную группу 141» к заброшенной атомной электростанции, чтобы помешать вражеской группе захватить ядерные материалы, оставшиеся еще после смерти генерала Романа Баркова.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Однако капитан Прайс обнаруживает, что на заводе на самом деле хранятся остатки химических материалов, которые спрятали внутри, а Макаров планирует переработать их в смертоносное химическое оружие. Конни сбегает с материалами, взорвав напоследок некоторые из них, чтобы помешать группе 141, и чуть не убивает Прайса образовавшимся химическим газом.

Игровой процесс

Игровой процесс COD: MW3 аналогичен предыдущим играм серии. Ведение боя подразумевает выбор различных вариантов и путей прохождения миссии. В дополнение к фирменным кинематографичным миссиям в Call of Duty: Modern Warfare 3 появились открытые боевые задания, предоставляющие игроку еще больше возможностей для выбора. В игре также появятся новые карты «Наземной войны» с инновационными игровыми пространствами. Кроме того, разработчики вернули режим «Война», переработав его. В игру также будет включен режим с открытым миром под названием «Зомби». Его разработала студия Treyarch в сотрудничестве с Sledgehammer Games.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

В течение года после релиза для MW3 выпустят не менее 12 новых карт — это будут не ремейки, а именно новые локации. За несколько дней до релиза в Сети стали появляться первые неоднозначные рецензии на перезапуск Call of Duty, среди которых немало отрицательных. Так, пользователь с ником Ggvvpp на портале irecommend пишет: «Слишком уж быстро герой бегает, прыгает, оружие одной рукой носит, сами враги являются болванчиками. Даже на большей сложности они почти ни на что не способны. Тогда вопрос: как они могут вообще кому-то угрожать? Ведь угрозы, по факту, нет никакой, раз их легко так развалить».

Системные требования

Минимальные системные требования — для сюжетной кампании необходимо не менее 149 Гб свободного места на диске, а также:

— 64-битная Windows 10;

— Процессор Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 3 1200;

— 8 Гб оперативной памяти;

— Видеокарта GeForce GTX 960/1650 или Radeon RX 470;

— DirectX 12.

На Xbox Series X и PlayStation 5 игра идет в двух режимах: 4К с 60 кадрами в секунду или 1440p со 120 FPS при поддержке режима 120 Гц на телевизорах. На Series S Modern Warfare 3 запускается с динамическими 1440p при 60 кадрах в секунду.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Издатель Activision приостановил продажи в России, поэтому с российским аккаунтом в Steam приобрести шутер не получится. Для успешной покупки необходимо сменить регион и пополнить кошелек через Qiwi, WebMoney или другие сервисы. Чтобы приобрести Call of Duty на консолях, необходимо воспользоваться услугами посредников для покупки цифровой копии, среди геймеров популярны сервисы Plati.Market, Videoigr.net.

История франшизы

История франшизы Call of Duty началась в 2003 году. Первоначально тайтл был сосредоточен на сеттинге времен Второй мировой войны. Серия насчитывает более 20 мультиплатформенных проектов. Франшиза Call of Duty занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая серия шутеров от первого лица. Это также самая успешная франшиза видеоигр, созданная в Соединенных Штатах, и четвертая по популярности франшиза видеоигр всех времен.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Другие продукты франшизы включают линию фигурок, разработанную Plan B Toys, карточную игру, созданную Upper Deck Company, наборы Mega Bloks от Mega Brands, мини-сериал комиксов, опубликованный WildStorm Productions, а также художественный фильм, находящийся в разработке. Call of Duty — 12-я по объему продаж игровая франшиза в России. Всего в период с 2014 по 2023 год было легально продано 350 тыс. копий игр.