Сальдо сообщил о трех сбитых украинских ракетах в Херсонской области

В Херсонской области над Геническим муниципальным округом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 8 ноября, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг», — написал он.

Сальдо указал, что обломки сбитых ракет упали на землю вне населенных пунктов. Кроме того, губернатор Херсонской области отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ находятся в полной боевой готовности.

7 ноября Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам в России. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотников уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма, дополнило ведомство.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.