МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинес объявлен в розыск. Об этом 8 ноября сообщили в МВД России.

Согласно информации ведомства, разыскивается он по статье Уголовного кодекса (УК).

25 сентября МВД России также объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского на основании статьи УК. В июле в розыск был объявлен судья МУС Томоко Аканэ.

В мае Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. В ведомстве уточнили, что следствием собраны достаточные доказательства.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.