В 86 лет умер известный по «Джентльменам удачи» актер Анатолий Яббаров

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный публике благодаря своей роли в фильме «Джентльмены удачи», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил портал Kino-teatr.ru.

Согласно его информации, актер скончался еще 6 ноября. Причина смерти не уточняется.

Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1959 по 1962 год работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде. В 1996 году пришел в Государственный театр киноактера, тогда же получил звание заслуженного артиста России.

Яббаров дебютировал в фильме «Жили-были старик со старухой» в 1964 году, снимался в экранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» 1969 года. Он также сыграл роль уголовника по кличке Митяй в «Джентльменах удачи» в 1971 году, был гробовщиком в фильме «Совсем пропащий» (1973) и играл в сериале «Фурцева» (2011).

Последний фильм с его участием называется «Танки брода не ищут». Кинокартина должна выйти в прокат в 2024 году.