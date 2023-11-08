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Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские АЭС

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Киевский режим предпринял попытки атаковать три российские атомные электростанции (АЭС). Об этом в среду, 8 ноября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев всё чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», — объяснил он.

Патрушев добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калининскую, Ленинградскую и Курскую АЭС.

Вечером 26 октября беспилотник ВСУ врезался и взорвался рядом со складом ядерных отходов на Курской АЭС, при этом повреждений не нанес, добавляет «Газета.Ru». Позднее другой украинский дрон упал в городе Курчатов, не долетев до АЭС.

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27 ноября пресс-служба Курской АЭС сообщила, что после атаки беспилотников станция продолжает работу в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет. Тогда же уточнялось, что уровень радиации на АЭС и в районе ее расположения демонстрирует природные значения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС. По словам спикера, подобная операция не могла быть совершена без разрешения, которое, вероятно, было дано западными кураторами Украины.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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