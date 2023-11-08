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В МИЦ «Известия» обсуждают проблемы земельно-имущественных отношений в СНТ. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 8 ноября, проходит пресс-конференция на тему: «Проблемы земельно-имущественных отношений в садоводческих товариществах и пути их решения». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Нужны ли изменения в правовое регулирование садоводства, огородничества и дачного хозяйства? К каким последствиям может привести передача электросетевого хозяйства СНТ коммерческим структурам? Как решить проблемы СНТ, оказавшихся на особо охраняемых природных территориях? К чему приведет перевод СНТ в населенные пункты? Как повлияют на садоводов новые правила газификации СНТ, вступившие в силу в 2023 году?

Участники:

  • Людмила Голосова, председатель Профсоюза садоводов России (ПСР) (Москва);
  • Ульяна Никонова, председатель президиума Координационного совета Профсоюза садоводов России (Санкт-Петербург);
  • Дмитрий Родин, член президиума Координационного совета Профсоюза садоводов России – председатель СНТ «Оболдино» (Московская область);
  • Светлана Сорокина, председатель СНТ «Родничок» (Республика Крым, Симферопольский район);
  • Светлана Шумарова, председатель регионального отделения ПСР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
  • Анна Войченко, председатель Исполнительного совета ПРОО «Комиссия по садоводствам», юрист (Псков);
  • Михаил Руфов, председатель СНТ «Энергетик-2» (Костромская область);
  • Светлана Бабурина, председатель СНТ «Тушино» (Волоколамский г. о., Московская область).
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