В МИЦ «Известия» обсуждают проблемы земельно-имущественных отношений в СНТ. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 8 ноября, проходит пресс-конференция на тему: «Проблемы земельно-имущественных отношений в садоводческих товариществах и пути их решения». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Нужны ли изменения в правовое регулирование садоводства, огородничества и дачного хозяйства? К каким последствиям может привести передача электросетевого хозяйства СНТ коммерческим структурам? Как решить проблемы СНТ, оказавшихся на особо охраняемых природных территориях? К чему приведет перевод СНТ в населенные пункты? Как повлияют на садоводов новые правила газификации СНТ, вступившие в силу в 2023 году?

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