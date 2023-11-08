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СМИ узнали о переговорах Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско

Sankei News: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в Сан-Франциско 15 ноября
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Фото: ТАСС/EPA/XINHUA/LI XUEREN
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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести переговоры 15 ноября в Сан-Франциско. Об этом 8 ноября сообщила газета Sankei News со ссылкой на источник.

Встреча состоится на полях саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как отмечается, это будет первая личная встреча лидеров США и Китая за год.

Пока КНР официально не подтвердила участие Си Цзиньпина в саммите.

Также в Сан-Франциско должны встретиться глава американского казначейства Джанет Йеллен и вице-премьер Государственного совета КНР Хе Лифен, уточнила «Газета.Ru».

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет проходить в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

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Накануне заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Они стали первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в этой области со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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