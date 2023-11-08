Видео. В Иерусалиме прошла демонстрация в память о жертвах атаки ХАМАС

Видео. В Иерусалиме прошла демонстрация в память о жертвах атаки ХАМАС

2023-11-08 10:16:36

2023-11-08 10:16:36

2023-11-08 10:16:36

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