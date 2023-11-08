Военкор Александр Коц рассказал об угрозах неизвестного его жене

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о неизвестном, который накануне пытался попасть к нему домой. Деталями инцидента журналист поделился 8 ноября в своем Telegram-канале.

«Раз уж это уже ушло в СМИ, то да, ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на «Миротворце» (украинский экстремистский сайт. — Ред.), приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны», — написал он.

По словам Коца, ему и его семье неоднократно поступали угрозы. В частности, неизвестные писали его жене и дочери в социальных сетях и звонили им, чаще всего с украинских номеров.

Военкор отметил, что его личные данные периодически публикуются в украинских Telegram-каналах, а ранее на его домашний адрес неизвестные оформили доставку суши, которую изъяли сотрудники полиции.

Злоумышленникам Коц посоветовал искать его в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее этим утром СМИ сообщали о попытках неизвестного попасть домой к военкору и требованиях к его жене рассказать о местонахождении Коца. Согласно этим данным, инцидент произошел накануне, 7 ноября, приблизительно в 13:00. Мужчина стучался в дверь, задавал вопросы, угрожал и требовал организовать встречу с журналистом. Супруга Коца обратилась в полицию.

Позже Следственный комитет России сообщил о задержании в Москве мужчины, подозреваемого в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый пытался оказать воздействие на жену военкора по месту жительства его семьи. Сообщается, что фигурант в ближайшее время будет доставлен в подразделение СК для допроса.