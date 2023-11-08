Патрушев заявил о подрыве глобального контроля над вооружениями

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в среду, 8 ноября, заявил, что глобальный контроль над вооружениями разрушается.

Он обратил внимание на риски, которые провоцируются действиями западных стран.

«Международный режим контроля над вооружениями подорван», — сказал Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).

Кроме того, секретарь Совбеза предупредил, что дальнейшая поддержка финансами и оружием Киева повлечет за собой усиление конфликта на Украине. США и западные страны последние девять лет осуществляли подготовку Киева к вооруженному конфликту с Россией, добавил он.

«Сегодня мы видим, как многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие как ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние», — отметил чиновник.

По его словам, политизированные подходы Вашингтона, Лондона и Брюсселя также лишили смысла работу ряда органов системы Организации Объединенных Наций (ООН).

7 ноября Великобритания вместе со своими союзниками по НАТО приняла решение приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По словам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, решение РФ выйти из ДОВСЕ подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

Этому предшествовало заявление МИД РФ, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю. Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.