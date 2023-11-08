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Экс-премьер Израиля Ольмерт заявил об эмоциональном кризисе Нетаньяху

Экс-премьер Израиля Ольмерт: Нетаньяху сейчас «эмоционально уничтожен»
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Фото: REUTERS/ABIR SULTAN
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был «эмоционально уничтожен своим масштабным провалом» в сфере национальной безопасности, из-за чего неверно воспринимает ситуацию с сектором Газа. Такое мнение 8 ноября выразил в интервью Politico экс-премьер страны Эхуд Ольмерт.

«Он разрушен эмоционально, это точно. Я имею в виду, с ним случилось что-то ужасное. (Нетаньяху. — Ред.) всю свою жизнь работал под ложным предлогом, что он «мистер безопасность», — заявил экс-лидер Израиля.

По словам Ольмерта, Нетаньяху находился в состоянии «нервного срыва» в попытках избежать отставки за неудачу в защите страны от нападения ХАМАС. Теперь же действующий премьер представляет для Израиля опасность, считает бывший глава еврейского государства.

Стратегический план Нетаньяху по захвату контроля над сектором Газа Ольмерт назвал ошибкой. По его мнению, осуществлять контроль над безопасностью в палестинском анклаве в настоящее время не в интересах Израиля.

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Накануне Нетаньяху указал, что ответственность за безопасность в секторе Газа будет лежать на Израиле какое-то время после завершения конфликта.

3 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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