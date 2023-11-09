10 ноября — День полиции: как в России появились стражи порядка

В России 10 ноября отмечают День сотрудников органов внутренних дел, более известный сейчас как День полиции. Каждый день правоохранители борются с преступностью, обеспечивают порядок на улицах городов и помогают гражданам разрешить конфликтные ситуации. В 2023 году праздник приходится на пятницу. «Известия» рассказывают читателям, как у полиции появился собственный знаменательный день и как принято его отмечать.

День полиции 2023 — история праздника

Практически сразу после Октябрьской революции, разделившей политическую жизнь России на «до» и «после», стране потребовалась новая силовая структура, которая обеспечивала бы порядок в новоиспеченном государстве. Тогда, 10 ноября (по новому стилю) появились подразделения рабочей милиции. Впоследствии именно эту дату взяли за основу создания профессионального праздника в 1962 году — Дня советской милиции.

На самом деле прародителем современной полиции считается структура, которую создал еще император Петр I. В 1718 году он учредил должность генерала-полицмейстера, который встал во главе первой службы по охране общественного порядка. А в 1802 году при Александре I появилось Министерство внутренних дел России.

На современном уровне полицейские каждодневно выполняют множество задач, обеспечивая дисциплину и порядок на улицах страны — предотвращают преступления, разыскивают нарушителей, проводят контртеррористические мероприятия, ведут контроль над распространением оружия и пресекают торговлю запрещенными веществами.

День полиции 2023 — традиции

В советское время праздник милиционеров отмечали масштабно — в городах проходили торжественные концерты и другие мероприятия. Сейчас эта традиция не ушла в прошлое, и некоторые населенные пункты и организации и сейчас устраивают для правоохранителей музыкальные вечера и благодарственные вручения.

Так или иначе празднования проходят в участках и подразделениях, руководство отмечает заслуги лучших правоохранителей, некоторых повышает в звании. Сослуживцы встречаются с ветеранами, возлагают букеты к могилам павших при исполнении долга.

Часто стражей порядка приглашают в школы, где полицейские рассказывают детям о важности профессии и трудностях работы. Тематические выставки организуют некоторые музеи.

По традиции в День полиции работники МВД выходят на службу в парадной форме.

День полиции 2023 — как поздравить

В день праздника полицейских поздравляют близкие и друзья, коллеги и начальство, а вместе с ними — официальные лица страны, которые выступают с трибун, направляют телеграммы, чтобы отметить доблесть и самоотверженность правоохранителей.

С профессией полицейского связывают мужественность и храбрость, и подарки часто отражают эту тенденцию. Стражам порядка дарят бритвенные принадлежности, ремни, визитницы, швейцарские ножи, запонки, портсигары. Всегда пригодится в работе правоохранителя портативный зарядный блок, термос или фляга, флешка или именная ручка. Порадуют виновника торжества и вещи, напоминающие о доме, — семейное фото на рабочем столе или кружка с надписью.

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