Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по «Джентльменам удачи»

Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, который получил широкую известность по роли в фильме «Джентльмены удачи», скончался на 87-м году жизни. Такие данные следуют из страницы его профиля на Kino-teatr.ru.

По данным портала, Яббаров умер 6 ноября. Причину смерти актера не уточнили.

Советский актер дебютировал в фильме «Жили-были старик со старухой» 1964 года, а наибольшую известность Яббаров получил благодаря картинам «Бег», «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Побег из тюрьмы». В Государственном театре киноактера он начал свою работу с 1996 года. Кроме того, в 2011 году он снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».

Звания заслуженного артиста России актер был удостоен в 1996 году, а в 2011 году был награжден орденом Дружбы.