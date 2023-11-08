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МВД РФ объявило в розыск судью МУС

МВД РФ объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore
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Судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса объявили в розыск. Об этом 8 ноября сообщили в МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

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Ранее, 25 сентября, МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского. Уточняется, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса.

МВД РФ 27 июля объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ по статье УК РФ. При этом не указано, по какой именно статье ее объявили в розыск.

26 мая Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айталы. В ведомстве уточнили, что следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения.

17 марта досудебная палата МУС заявила о выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, спустя три дня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саму постановку вопроса об аресте главы государства в Москве считают возмутительной и неприемлемой.

Как напомнила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, РФ не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, в связи с чем все решения органа в отношении России являются юридически ничтожными.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.

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