Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике

При реализации национальной монетарной стратегии финансовое руководство Китайской Народной Республики (КНР) планирует сосредоточиться на противодействии рискам и поддержании макроэкономического баланса в финансовой сфере. Об этом 8 ноября на церемонии открытия Пекинского финансового форума заявил глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк) Пань Гуншэн.

«На предстоящем этапе при осуществлении монетарной политики мы будем уделять больше внимания <...> сохранению баланса в краткосрочной и долгосрочной перспективе, поддержанию устойчивого роста [экономики] и предотвращению рисков», — сообщил он.

Пань Гуншэн добавил, что НБК будет уделять особое внимание как кросс-циклическому (меры, предпринимаемые заранее с учетом долгосрочной перспективы), так и антициклическому регулированию (единичные меры, направленные на снижение циклических колебаний). Он пояснил, что Центральный банк Китая будет стремиться к равновесию как на внутреннем, так и в отношении внешних рынков.

По его словам, данная стратегия позволит создать благоприятную валютно-финансовую среду, с целью поддержания стабильных цен, стимулирования занятости, обеспечения внешнеторгового баланса.

Пань Гуншэн отметил, что КНР продолжит придерживаться политики «приемлемого увеличения объема предоставляемых займов», поощрения структурных преобразований финансовых институтов, которые занимаются выдачей кредитов, контроля над уровнем задолженности предприятий, при ее сохранении на низком уровне.

Ранее, 7 ноября, экономисты Международного валютного фонда смоделировали мир, при котором его экономика разделилась на два торговых блока — РФ и Китай, США и Евросоюз (ЕС). Как считают специалисты, такой сценарий может стать реальностью в связи с тем, что торговые ограничения берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

В тот же день главное таможенное управление КНР сообщило об увеличении товарооборота России и Китая в годовом исчислении в январе–октябре на 27,7%. Таким образом, он составил $196,48 млрд. Экспорт из Китая в Россию за последние 10 месяцев увеличился на 52,2% и составил примерно $90,08 млрд. Импорт российских товаров вырос на 12,4%, достигнув $106,4 млрд.

До этого, 16 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд.