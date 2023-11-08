США сочли несодержательными контакты с КНР по контролю над вооружениями

Вашингтон не считает содержательной состоявшуюся встречу представителей США и Китая по вопросам контроля над вооружениями, стороны пока не запланировали дальнейших таких контактов. Об этом 7 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Проведение встречи было само по себе конструктивным. Но я бы не назвал вчерашнюю встречу содержательной. Содержательность предполагает больше обсуждений, чем было», — указал чиновник.

По его мнению, делегация КНР не дала содержательный ответ на вопросы, затронутые ранее помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В частности, Салливан утверждал, что Вашингтону нужно лучше понимать доктрину Пекина, касающуюся ядерного оружия, а также то, какой объем средств на них выделяется.

Чиновник отметил, что американская сторона в ходе встречи с представителями Китая узнала от них новую информацию, в том числе было раскрыто много подробностей относительно ядерных сил КНР, их наращивания, а также того, может ли со временем меняться доктрина или курс Пекина.

Накануне заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Отмечается, что данные переговоры являются первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в данной сфере со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.