Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается добиться гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Соответствующее заявление 7 ноября сделал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Евросоюз хочет, чтобы мы умерли, в чистом виде!» — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Французский политик подчеркнул, что Украина — «ультракоррумпированная страна», а потому призвал Францию выйти из состава ЕС, пока еще не слишком поздно.

Ранее в этот день испанская газета El País выяснила, что ЕК считает успешными реформы на Украине, в связи с чем в Брюсселе готовятся продолжить процесс вступления и начать переговоры в начале следующего года. Однако еще остались условия, которые Киеву необходимо выполнить. Среди них — улучшение соблюдения прав языковых меньшинств, выделение большего количества ресурсов на борьбу с коррупцией, а также прозрачность лоббистской деятельности.

8 ноября планируется публикация заключения ЕК, содержащего окончательную формулировку рекомендаций. Документ должны будут одобрить все участники ЕС, что может произойти в декабре на саммите объединения.

Как указал 7 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Еврокомиссией в Брюсселе, количество условий, которые Украина выполнила по требованиям ЕК, не так важно, это не отразится на решении лидеров стран Евросоюза о начале переговоров по присоединению страны к союзу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.