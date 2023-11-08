Реклама
Прямой эфир
Мир
МВД РФ объявило в розыск судью МУС
Мир
Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике
Мир
Генпрокуратура РФ высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС
Происшествия
Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Экономика
Российский банк разработал технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Си Цзиньпин призвал наращивать международное сотрудничество в киберпространстве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай призывает к уважению сетевого суверенитета и различных путей развития интернета в разных странах. Об этом 8 ноября китайский лидер Си Цзиньпин заявил в видеообращении к участникам саммита Всемирной интернет-конференции – 2023 в Учжэне.

«Мы выступаем за безопасность и доступность, строительство более мирного и защищенного киберпространства. Уважайте сетевой суверенитет и пути развития интернета и модели управления им каждой страны. Соблюдайте международные правила киберпространства и не участвуйте в кибергегемонии», — заявил председатель КНР.

Он также сообщил, что следует углублять практическое сотрудничество в области сетевой безопасности и укреплять безопасность данных и защиту личной информации.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для реализации «Глобальной инициативы по управлению искусственным интеллектом» и содействия безопасному развитию искусственного интеллекта.

Саммит Всемирной интернет-конференции 2023 года проходит в Учжэне, провинция Чжэцзян, с 8 по 10 ноября. Основной темой считается построение инклюзивного и устойчивого цифрового мира и создание сообщества судьбы в киберпространстве.

Сетевые протоколы: в России начали учить на медиаполицейских
Они станут выявлять деструктивный и экстремистский пользовательский контент в интернете

Ранее, 2 сентября, в Пекине прошел третий китайско-африканский форум мира и безопасности, который продлился шесть дней. Во встрече участвовало около 50 представителей стран континента, а также Африканского союза. Главной темой конференции стало обсуждение инициативы по глобальной безопасности, которую в прошлом году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023