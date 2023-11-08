Си Цзиньпин призвал наращивать международное сотрудничество в киберпространстве

Китай призывает к уважению сетевого суверенитета и различных путей развития интернета в разных странах. Об этом 8 ноября китайский лидер Си Цзиньпин заявил в видеообращении к участникам саммита Всемирной интернет-конференции – 2023 в Учжэне.

«Мы выступаем за безопасность и доступность, строительство более мирного и защищенного киберпространства. Уважайте сетевой суверенитет и пути развития интернета и модели управления им каждой страны. Соблюдайте международные правила киберпространства и не участвуйте в кибергегемонии», — заявил председатель КНР.

Он также сообщил, что следует углублять практическое сотрудничество в области сетевой безопасности и укреплять безопасность данных и защиту личной информации.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для реализации «Глобальной инициативы по управлению искусственным интеллектом» и содействия безопасному развитию искусственного интеллекта.

Саммит Всемирной интернет-конференции 2023 года проходит в Учжэне, провинция Чжэцзян, с 8 по 10 ноября. Основной темой считается построение инклюзивного и устойчивого цифрового мира и создание сообщества судьбы в киберпространстве.

Ранее, 2 сентября, в Пекине прошел третий китайско-африканский форум мира и безопасности, который продлился шесть дней. Во встрече участвовало около 50 представителей стран континента, а также Африканского союза. Главной темой конференции стало обсуждение инициативы по глобальной безопасности, которую в прошлом году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин.