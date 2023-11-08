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Полпред в ПФО отметил заинтересованность РФ и КНР в развитии торговых маршрутов

Полпред в ПФО Комаров: РФ и КНР заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 8 ноября заявил, что Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов в условиях роста товарооборота между двумя странами.

Он отметил, что, несмотря на происходящие геополитические изменения в мире, итоги внешней торговли говорят о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства двух стран.

«Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и <...> уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче — $200 млрд двустороннего товарооборота», — сказал Комаров на открытии 4-го заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

Комаров сообщил, что по итогам 2023 года товарооборот между КНР и Россией демонстрирует положительную динамику. Рост по регионам ПФО превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, и возросла доля Китая в общем его объеме в пределах ПФО почти в два раза — с 13 до 22%.

Также, по его словам, в регионах ПФО продолжается работа по созданию и развитию точек экономического роста. Это особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки и другие площадки. Там созданы преференциальные условия для инвесторов. Комаров предположил, что китайским партнерам будет интересен данный формат. В регионах ПФО постепенно происходит структурная перестройка экономики благодаря тому, что она достаточно дифференцирована, и отраслевая специализация имеет значительный потенциал развития, добавил он.

Как указал Комаров, механизм межрегионального сотрудничества «Волга — Янцзы» в равной степени отвечает интересам России и КНР и соответствует содержанию российско-китайских отношений, имеющих характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Он подчеркнул, что взаимодействие в таком формате способствует экономическому развитию и углублению научно-образовательных и культурных связей между регионами двух стран.

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Накануне главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в годовом исчислении в январе–октябре вырос на 27,7% и достиг $196,48 млрд.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что на скорой встрече в Бишкеке премьер-министры РФ и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. Также он отметил, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству для достижения экономического прогресса и социального благополучия.

Тогда же председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что товарооборот Китая и России достиг исторического рекорда и теперь стремится к сумме в $200 млрд. Он указал, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Также лидер КНР отметил углубление политического взаимодоверия между странами.

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