Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по «Джентльменам удачи»

Актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по «Джентльменам удачи», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Уточняется, что актер ушел из жизни 6 ноября, но причина его смерти не указывается.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Он дебютировал в кино в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Бег», «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Побег из тюрьмы».

Актер исполнял преимущественно эпизодические роли, но его персонажи были яркими и запоминающимися. Ему удавались отрицательные герои: убийца из «Двух капитанов», уголовник по кличке Митяй из «Джентльменов удачи», гробовщик из фильма «Совсем пропащий».

С 1996 года Яббаров служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году он снялся в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Яббаров в 1996 году получил звание заслуженного артиста России, а в 2011 году он был награжден орденом Дружбы.