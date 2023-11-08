В КНДР указали на последствия отправки агитационных листовок Южной Кореей

Отправка антипхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением «психологической войны», предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе. Такое мнение 8 ноября выразил обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ким Юн Ми.

Отмечается, что отмена в Южной Корее законодательного запрета на отправку в КНДР агитационных материалов является запланированной «уловкой». Как указал обозреватель, раньше правительство Южной Кореи «прикрывалось своими приспешниками под маской граждан», позволяя им действовать несмотря на закон, а теперь оно якобы готово открыто поддержать разбрасывание листовок, как будто ведет «военную операцию».

По словам Ким Юн Ми, «психологическая война», включая разбрасывание на территории Северной Кореи агитационных материалов с помощью воздушных шаров, фактически является превентивным наступательным действием в преддверии войны и послужит «стимулятором конца» Республики Корея.

«Если в нынешней обстановке, когда взрыв может произойти даже от одной искры, в приграничной с нами зоне пройдет враждебная психологическая атака, которая гнусно порочит независимое существование и развитие нашего государства, то нет никакой гарантии того, что на Корейском полуострове не возникнет такой вооруженный конфликт, как в Европе или на Ближнем Востоке. Вслед за тем ответственность за последствия целиком будут нести США и свора марионеточных предателей (Южной Кореи. — Ред.)», — говорится в статье.

Журналист заявил, что пока существовал запрет на отправку, КНДР терпела действия активистов, однако сейчас вооруженные силы КНДР считают возможным в ответ на засыл листовок не только нанести удары по пунктам их отправки, но и по «цитадели южнокорейских марионеток».

27 апреля 2018 года в пограничном Пханмунджоме прошла встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В ходе нее стороны договорились о сотрудничестве над полным разоружением полуострова и ликвидации средств пропаганды в приграничных районах.

15 июня 2020 года между Южной Кореей и КНДР разгорелся конфликт после того, как на территории Северной Кореи появились антиправительственные листовки, которые доставляли с Юга при помощи воздушных шаров.

После этого власти КНДР заявили, что «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. По мнению Пхеньяна, «межкорейские отношения достигли конечной точки», а переговоры с Республикой Корея принесли разочарование.

4 октября 2021 года Северная Корея заявила о возобновлении всех линий связи с Южной Кореей. Власти КНДР выразили намерение восстановить связь в рамках усилий по улучшению межкорейских отношений и призвали Сеул в свою очередь приложить усилия, чтобы «связи между Севером и Югом развивались по правильному пути и открыли светлые перспективы в будущем».

Парламент Южной Кореи принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. С момента вступления поправок в силу в марте 2021 года распространителям антисеверокорейских материалов грозило до трех лет тюрьмы или штраф в размере до 30 миллионов вон (примерно $23,7 тыс.). Однако это не остановило активистов, которые продолжали усилия по отправке листовок.

В сентябре 2023 года Конституционный суд Южной Кореи отменил запрет, аргументировав это тем, что поправки к закону чрезмерно ограничивали свободу выражения мнений.