Артиллерия российской группировки «Центр» нанесла поражение двум группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подавила 15 батарейных расчетов противника. Об этом 8 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении действий подразделений группировки войск «Центр» огнем артиллерии нанесено поражение штурмовой и разведывательной группам 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — сказал Савчук.

Сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы подавлено 15 артиллерийских расчетов ВСУ в районах Торского, Ямполь, Червоная Диброва, а также поражены около 100 целей противника, опорный пункт и районы скопления живой силы и техники.

Ранее, 8 ноября, российский артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на угледарском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу бойцов армии РФ в зоне СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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