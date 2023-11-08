Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ в районе Синьковки

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 8 ноября рассказал, что российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» сорваны четыре попытки проведения ротации вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Зыбинский указал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВС РФ уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.

Ранее, 4 ноября, Зыбинский сообщил, что за сутки ВСУ потеряли до 125 боевиков и две боевые бронированные машины на купянском направлении. Также были уничтожены два 122-миллиметровых арторудия Д-30, станция РЭБ AN/TPQ-36, минометный расчет и склад с боеприпасами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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