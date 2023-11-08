Раненые корреспонденты «Известий» рассказали о своем самочувствии

Раненые корреспонденты «Известий» Евгений Быковский и Алексей Полторанин рассказали о своем самочувствии.

«Состояние стабильное, у меня средней степени тяжести, так написано в документах. Чувствую себя уже получше. Есть боли в руки и ноге, животе, но они уже не такие, как были. Когда я приехал на операционный стол, то чувствовал мощнейшую боль в правой части живота. Я уже благодарил и дальше буду благодарить врачей», — рассказал Полторанин.

По словам Быковского, у него состояние средней степени тяжести. Он отметил, что «поймал» 15 кассетных боеприпасов.

«Врачи говорили, что шарики разрывают мягкие ткани, они в руках остались, их будут извлекать в Москве. Надеюсь, что всё сложится и дальше вернусь в Донецк работать на благо России», — поделился Быковский.

В настоящее время корреспонденты «Известий» направляются на поезде в Москву.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке 31 октября. Трех корреспондентов доставили в больницу. Полторанин был ранен в грудь и живот, а у Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног. Евгений Быковский получил осколочное ранение груди.

1 ноября Полторанин рассказал, что врачи республиканского травматологического центра оперативно оказали всю необходимую помощь и привезли в донецкую больницу имени Калинина. Отмечается, что удалили осколок из живота и диагностировали переломы левой руки, левой ноги без смещения костей.

В этот же день Быковский объяснил, что врачи уже прооперировали его, достав опасный осколок из района печени. Медики также поставили ему дренаж для откачки крови.

Заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников подтвердил в разговоре с «Известиями», что журналистов Быковского и Полторанина ранило кассетными боеприпасами. По его словам, военкорам была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

7 ноября стало известно, что Быковский и Полторанин отправляются в Москву на лечение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.