Россияне назвали траты на еду самой большой статьей расходов

Служба исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду и аренду жилья (ипотеку). Опрос проводился среди 5 043 российских соискателей с 16 по 30 октября 2023 года.

Как сообщили 47% опрошенных россиян, их самая большая статья расходов за месяц — покупка еды. В Хабаровском крае 57% опрошенных назвали еду среди ключевых трат, в Ярославской и Новосибирской областях — по 54%. Меньше всего таких респондентов — в Удмуртской Республике (22%). В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду, как правило, расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего — из сферы «Розничная торговля» (30%).

34% россиян назвали среди самых больших трат аренду жилья и/или ипотеку. Такие расходы наиболее свойственны жителям Ханты-Мансийского АО (44%) и медицинским работникам (55%). Реже всего на это тратятся жители Саратовской области (лишь 20% назвали арендную плату среди основных расходов) и работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности (по 25%).

Еще 30% рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, 33% — на выплату кредитов (не ипотечных), 15% — на детей, 11% — на транспорт и/или автомобиль, 8% — на лечение и лекарства, 7% — на досуг и отдых, 6% — на одежду и обувь. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят образование (5%), уход за собой (4%), а также связь, телевидение и интернет (1%).

При этом наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение — «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

Отмечается, что расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондентов 25–34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45–54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

Ранее, 21 сентября, Lamoda сообщила о результатах исследования, проведенного совместно с аналитическим агентством A2:Research, согласно которым мужчины тратят на одежду до 30 тыс. рублей год, а женщины готовы отдавать до 100 тыс. рублей ежегодно на новую одежду и обувь. Большинство россиян обновляют гардероб раз в сезон (31%), еще 21% делают это каждый месяц.