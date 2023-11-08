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Актер Владимир Сычев рассказал о чудесном исцелении на Афоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В интервью «Известиям» актер Владимир Сычев, знаменитый ролью Психа в сериале «Физрук», рассказал о том, что помогает ему восстановиться и где он черпает силы.

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«Если хочу собрать все свои «пазлики», еду на Афон. Улетаешь и дней десять проводишь в молитве, в раскаянии, в покаянии. Меня это восстанавливает духовно, эмоционально, психологически», — говорит артист.

Сычев признается, что попадая на Афон, на него снисходит благодать, которая наполняет его. И уже каждое слово грубое слух режет. А еще актер рассказал о реальном чуде, произошедшем в поездке в монастырь. Разбивая сосульки в саду после ледяного дождя, осколок поранил ему глаз. Врачи делали неутешительные прогнозы. В одной из клиник даже засомневались, можно ли сохранить глаз. А в другой предложили трехмесячный курс лечения.

«Из-за этой травмы у меня слетели все съемки. Походил неделю по врачам, а потом полетел на Афон», — говорит Владимир Сычев.

Там он жил в келье, ходил на службы. А в один из дней с братией актер отправился в монастырь к мощам Андрея Первозванного.

«Там голова его и кисть Марии Магдалины. Не поверите, у них всегда температура 36,6. Когда я приложился к голове Андрея Первозванного, от губ, будто какие-то колики пошли. Я не стал никому говорить. Думал, ну странно как-то. И вот на следующее утро после службы я к зеркалу подхожу, а у меня глаз белый. Чуть-чуть какая-то желтизна он кровоподтека осталась», — добавил он.

Когда актер вернулся в Москву, глаз уже был здоров. Доктора только руками развели. Не иначе — чудо произошло с Владимиром.

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