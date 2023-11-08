Критики высоко оценили документальный сериал «Планета Земля III»

Новая часть документальной серии от BBC вышла на BBC America 4 ноября и впечатлила как критиков, так и широкую аудиторию: рейтинг мини-сериала на агрегаторе Rotten Tomatoes — 100% у критиков и широкой аудитории, на IMDb оценка тоже высокая — 9,6 баллов из 10. По словам рецензентов, проект поражает своим масштабом и качеством: видеоматериалы собирали в течение пяти лет на территории 43 стран, поэтому представленное биоразнообразие действительно впечатляет.

В третьей «Планете» закадровый голос вновь принадлежит телеведущему и натуралисту Дэвиду Аттенборо, который даже в 97 лет продолжает рассказывать о животных. «Планета Земля III» следует проверенной формуле, и каждый часовой эпизод посвящен отдельной природной зоне: берега, моря, пустыни, пресноводные водоемы, леса, экстремальные зоны. По такой же схеме создавались две предыдущих «Планеты». Главное нововведение — «зеленая» повестка. Если раньше мини-сериал фокусировался исключительно на животных и их поведении, то теперь Дэвид Аттенборо рассказывает, как дикие жители Земли адаптируются к стремительно меняющимся (иногда не в лучшую сторону) условиям.

«Планета Земля II» получила несколько престижных наград и номинаций, в числе которых две «Эмми» и премия BAFTA, и продолжение задает новую планку качества. Разрешение камер стало выше, что позволяет делать качественную макросъемку: например, в сериале подробно показано, как морской ангел расправляется с улиткой-бабочкой. При помощи дронов операторы смогли показать зрителям уникальные кадры дикой природы, которые еще десяток лет назад были невозможными.

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Разбудили зверя: третья «Планета Земля» задает новые стандарты