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Токаев назвал русский язык консолидирующим фактором на пространстве СНГ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Содружества Независимых Государств играет серьезную консолидирующую роль на пространстве СНГ. Об этом 8 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям».

Президент Казахстана напомнил, что именно русский язык является одним из официальных языков ООН и имеет статус международного. По его словам, это действенный инструмент развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия, выступающий консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений между государствами.

«При выдвижении инициативы по созданию Международной организации по русскому языку я руководствовался в том числе и мировым опытом. Соответствующие международные структуры созданы для развития французского, немецкого, испанского и других языков», — добавил президент.

Он считает, что идея учреждения международной организации по русскому языку не направлена на создание альтернативы государственной языковой политике стран СНГ, в том числе Казахстана. Такая организация будет открыта и для других стран, не входящих в СНГ.

Токаев подчеркнул, что сегодня в российских вузах обучаются более 60 тыс. казахстанских студентов. Такой выбор обусловлен в том числе отсутствием языкового барьера.

По его данным, филиалы российских вузов открываются и в самом Казахстане. То же касается среднего образования.

«Учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования», — сказал он.

Токаев поделился информацией, что на данный момент ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций.

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Ранее в этот же день в интервью «Известий» казахстанский лидер отметил большой потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества его страны с Россией. По его словам, транспортный коридор Север – Юг открывает широкие перспективы и будет способствовать росту торговли и инвестиций между Астаной и Москвой.

Также 8 ноября президент России Владимир Путин назвал отношения с Токаевым по-настоящему дружескими. Он подчеркнул, что они одинаково ощущают на себе всю ответственность за свои государства.

Ранее, 7 ноября, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Казахстан 9 ноября, где пройдут переговоры двух лидеров. Они также примут участие в видеоконференции в рамках пленарного заседания XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в городе Костанае, а также подпишут ряд важных совместных документов.

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