Посол РФ назвал обвинения Канады в адрес России из-за ДОВСЕ лицемерием

Обвинения Канады в адрес РФ по поводу ее выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) являются очередным лицемерием правительства премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом 8 ноября сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, Россия была одной из четырех стран, не входящих в НАТО, которая ратифицировала этот договор.

«Годы переговоров, направленные на убеждение членов НАТО ратифицировать соглашение, оказались напрасны. Их бескомпромиссное нежелание не оставило нам иного выбора, кроме как сначала заморозить наше участие [в договоре], а затем и вовсе выйти из него», — продолжил посол.

Посол заявил, что члены НАТО и Канада несут ответственность за разрушение договора о контроле над вооружениями в Европе, а возложение вины на Россию — это еще один пример лицемерия кабинета Трюдо.

Ранее, 7 ноября, в российском МИДе заявили, что процедура выхода РФ из ДОВСЕ полностью завершена. В МИДе напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

После этого заявление о решении приостановить участие в ДОВСЕ появилось на сайте Североатлантического альянса. Об этом также сообщили власти Великобритании. По словам главы британского МИДа Джеймса Клеверли, решение было принято в ответ на выход России из договора. По его мнению, этот выход подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

Москва же неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.