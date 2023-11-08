США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ

Против трех компаний и семи юридических лиц, которые обвиняются в поставках санкционной продукции в Россию, введены экспортные ограничения. Об этом 7 ноября сообщается в ордере американского министерства торговли.

Под санкционные ограничения попали Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов, Кристина Пузырева, Владимир Бочкарев, Павел Черников, Екатерина Ветошкина, Олег Зенченко, зарегистрированные в США фирмы SH Brothers Group и SN Electronics, а также компания из ОАЭ Suntronic F.Z.E. По решению американских властей, они лишены экспортных привилегий сроком на 180 дней.

Согласно обвинению, перечисленные граждане, живущие в США, Канаде и РФ, участвовали в сговоре с целью экспорта из США в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий посредством использования упомянутых компаний.

Ранее, 4 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о составлении 12-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, он будет включать новые запреты на экспорт и импорт, которые будут касаться ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

31 октября агентство Bloomberg поделилось, что в новый пакет могут войти торговые ограничения на €5 млрд. Предполагалось, что он будет включать ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

При этом с февраля 2022 года по май 2023-го более 100 компаний в Великобритании признались правительству в нарушении санкций против России. Уточняется, что нарушение санкций может повлечь за собой уголовное преследование и штрафы, сумма которых не ограничена. Однако в ряде случаев наказанием может стать лишь предупреждение от властей.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.