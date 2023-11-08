Путин указал на рост взаимного товарооборота между РФ и Казахстаном

Президент России Владимир Путин указал, что взаимный товарооборот между РФ и Казахстаном растет в хорошем темпе. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.

«Особо отмечу, что в хорошем темпе растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2%, до рекордных $28,2 млрд, а в январе–августе этого года прибавил еще 7,6% и составил $18,9 млрд», — сказал президент.

Путин добавил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют около $17 млрд. В республике действует около 6 тыс. предприятий с российским участием.

Ранее в этот день в интервью «Известиям» казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что у Казахстана и России есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества.

Путин 8 ноября отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли.

Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.