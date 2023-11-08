Путин заявил о большом значении для РФ и Казахстана сохранения экосистемы Каспия

Россия и Казахстан планируют развивать кооперацию в сфере судостроения и морских перевозок на Каспии. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.

Президент отметил, что страны уделяют особое внимание природоохранной теме, в том числе в рамках «каспийской пятерки».

По его словам, в настоящее время на Каспии реализуются различные проекты по очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие.

Путин добавил, что так как это общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества.

«По-другому просто ничего не получится», — сказал он.

Российский лидер напомнил и об экономическом, логистическом потенциале общих водоемов, рассказав о планах развивать кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок.

Ранее, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что официальный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран. Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примут участие в пленарном заседании, обсудят отношения двух государств и обменяются мнениями по региональной повестке.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Казахстан в четверг, 9 ноября, и проведет переговоры с Токаевым. В формате видеоконференции президенты примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в городе Костанае, а также по итогам подпишут ряд важных совместных документов.