Токаев назвал болезненным формирование многополярного мира

Формирование многополярного мира идет болезненно. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям», опубликованном 8 ноября.

Он отметил, что есть беспокойства по поводу мирного существования государств и континентов.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов», — заявил он.

Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил: объективный процесс формирования многополярности в мире лежит в основе расширения БРИКС. Путин отметил, что страны БРИКС поддерживают концепцию формирования многополярного мира. В объединении никто не хочет быть «на вторых ролях у какого-то суверена». По словам российского президента, в БРИКС все хотят равных отношений.

До этого Путин сказал, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы.