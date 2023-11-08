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Токаев назвал болезненным формирование многополярного мира

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Формирование многополярного мира идет болезненно. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям», опубликованном 8 ноября.

Он отметил, что есть беспокойства по поводу мирного существования государств и континентов.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов», — заявил он.

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Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил: объективный процесс формирования многополярности в мире лежит в основе расширения БРИКС. Путин отметил, что страны БРИКС поддерживают концепцию формирования многополярного мира. В объединении никто не хочет быть «на вторых ролях у какого-то суверена». По словам российского президента, в БРИКС все хотят равных отношений.

До этого Путин сказал, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы.

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