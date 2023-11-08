Путин спрогнозировал усиление потенциала ОДКБ инициативами Казахстана

Инициативы Казахстана усилят потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время председательства там и будут содействовать совершенствованию возможностей объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.

«Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств – членов», — сказал российский лидер.

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