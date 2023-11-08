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В дело о гибели помощника Залужного добавили статью о присвоении оружия

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Фото: Соцсети
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В уголовном деле о гибели помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова появилась статья о похищении и присвоении оружия. Об этом 7 ноября сообщили в издании «Украинская правда», ссылаясь на источник в МВД.

К статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием добавилась статья о похищении, присвоении и вымогательстве военными оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ (ч. 4 ст. 410).

«В квалификации производства добавилась еще одна статья», — уточняется в публикации.

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6 ноября помощник главкома скончался в результате взрыва гранаты, которая находилась в доставленном ему на день рождения подарочном пакете. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что сначала боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Однако некоторые украинские СМИ предполагают, что взрыв в доме Частякова мог быть диверсией.

В конце октября американские СМИ обращали внимание на вспыхнувшие разногласия между Зеленским и Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Представители власти по-разному видят дальнейшие действия Украины в рамках конфликта. Зеленский настроен продолжить контрнаступление, в то время как Залужный настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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