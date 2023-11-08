Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам шиитской организации «Хезболла» в ответ на обстрел со стороны Ливана. Об этом 7 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«В ответ на произведенный ранее сегодня обстрел из Ливана истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по террористическим целям «Хезболлы». Среди этих целей были оружейный склад, пусковые установки, террористическая командная инфраструктура и ряд других объектов, в которых находились технические средства «Хезболлы», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, в армии отметили, что в этот день также был нанесен удар по террористической ячейке, которая пыталась запустить из Ливана по Израилю противотанковые ракеты.

Ранее, 7 ноября, заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем пригрозил эскалацией в случае расширения масштаба атак в секторе Газа со стороны Израиля.

До этого, 6 ноября, самолеты и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также наносили удары по объектам на территории Ливана и атаковали цели, принадлежащие террористической организации «Хезболла».