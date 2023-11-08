Водитель грузовика с медицинскими материалами получил ранения в Газе

В результате обстрела автоколонны с медицинскими материалами для больницы в Газе пострадал водитель одного из грузовиков. Об этом 7 ноября сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК).

В своем сообщении Красный Крест выразил обеспокоенность в связи с происшествием и напомнил обеим сторонам конфликта об обязанности действовать в рамках гуманитарного права — всегда уважать и защищать гуманитарных работников.

В состав автоколонны входили пять грузовиков и два автомобиля МККК. Целью гуманитарной перевозки была доставка медицинских материалов в больницы, включая «Аль-Кудс».

По данным организации, в ходе обстрелов два грузовика получили повреждения, а один водитель получил легкие ранения.

Колонне пришлось изменить маршрут и доставить гуманитарный груз в больницу «Аш-Шифа».

«Это не те условия, при которых может работать гуманитарный персонал. <…> Мы находимся здесь, чтобы срочно доставлять помощь нуждающемуся гражданскому населению. Обеспечение того, чтобы жизненно необходимая помощь могла попасть в медицинские учреждения, это юридическая обязанность в соответствии с гуманитарным правом», — заявил глава делегации МККК в Газе Уильям Шомбург.

До этого, 7 ноября, Израиль заявил, что без освобождения заложников, удерживаемых в анклаве, он не согласится на проведение гуманитарной паузы.

31 октября Израиль пообещал остановить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если выяснится, что они попадают в руки представителей палестинского движения ХАМАС. Служба безопасности Израиля проверяет каждый набор гуманитарной помощи, прежде чем направить его в сектор Газа через пропускной пункт в Египте. В основном в них входят продукты питания и лекарства.

Ранее, 14 октября, представитель Красного Креста рассказал, что организация сотрудничает как с палестинским движением ХАМАС, так и с Израилем по вопросу обеспечения необходимыми лекарствами заложников, захваченных радикалами в ходе операции на израильской территории и переправленных в сектор Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.