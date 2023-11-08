Постпред Франции призвал не игнорировать желание палестинцев создать государство

Игнорирование желания палестинцев создать собственное независимое государство является ошибкой. Об этом 7 ноября в эфире телеканала CNN заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

«Этот кризис должен послужить сигналом к пробуждению. Нам нужно политическое решение. Думаю, игнорировать стремление Палестины стать государством, — это ошибка», — отметил дипломат.

Постоянный представитель Франции при ООН объяснил, что такой подход не противоречит поддержке, которая оказывается Парижем в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Николя де Ривьер добавил, что Франция всегда выражала поддержку Израилю. Отметив, что вопрос о необходимости обеспечить безопасность Израиля не обсуждается, а права Израиля на самооборону не ставятся под сомнение.

«У Израиля есть право защищать себя и бороться с террористами, которые находятся в Газе. Но нет права причинять ущерб мирному населению Газы», — добавил дипломат.

Ранее, 7 ноября, бывший израильский премьер-министр Израиля, экс-глава минобороны страны Эхуд Барак в интервью газете Politico заявил о том, что Израилю необходимо завершить в течение двух–трех недель операцию в секторе Газа из-за возрастающего недовольства со стороны Запада, в особенности США

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию сектора Газа для проведения операций против ХАМАС. В пресс-службе израильской армии добавили, что при необходимости она может распространить боевые действия и на другие районы анклава, в том числе на юг.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.