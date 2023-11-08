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Токаев назвал условия установления долгосрочного мира после конфликтов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Для достижения долгосрочного устойчивого мира в условиях болезненного процесса формирования многополярности необходимы готовность к уступкам и твердая приверженность нормам международного права, а также решение всех споров на основе Устава ООН, заявил в интервью «Известиям» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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«Я твердо убежден, что любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН. <…> Как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем», — заявил он.

По словам президента Казахстана, сегодня на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что способствует развитию полноформатного кризиса системы международной торговли.

«При этом следует признать, что растущая блоковость и геополитическая фрагментация подрывают единство и верховенство мандата ООН. <…> Полагаю, что настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности», — сказал Токаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Касым-Жомарта Токаева «Известиям»:

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»

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