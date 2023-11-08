Токаев рассказал о суммах инвестиций из России в Казахстан

Благодаря промышленной кооперации России и Казахстана представители бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд, а валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан превысил $20 млрд, заявил в интервью «Известиям» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд. <…> Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тыс. рабочих мест», — сообщил он «Известиям».



При этом Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны наглядно демонстрирует наличие огромного потенциала для развития казахстанско-российского сотрудничества в дальнейшем.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Касым-Жомарта Токаева «Известиям»:

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»