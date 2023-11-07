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В центральных районах Израиля и в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В центральных регионах Израиля и в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также уточняется, что в небе над этими территориями активирована система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Были слышны взрывы, характерные для перехвата ракет.

Израильская система оповещения о ракетных обстрелах «Цева Адом» передала информацию о том, что тревога действует практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны.

Информация о падениях ракет или потенциальных жертвах отсутствует.

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Ранее в этот день в Иерусалиме прошла демонстрация в память о жертвах атаки радикального движения ХАМАС. Многие жители почтили память погибших у здания парламента. Они принесли флаги страны и транспаранты, а также надели черные футболки.

В тот же день Израиль отказался от гуманитарной паузы в секторе Газа. Страна не прекратит огонь до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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