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США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права

Белый дом: США не считают, что Израиль нарушил международное право, атакуя Газу
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Соединенные Штаты Америки до сих пор не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по сектору Газа, и не собираются реагировать на каждый новый удар со стороны израильской Армии обороны (ЦАХАЛ). Об этом 7 ноября заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби.

«Ваш вопрос предполагает, что мы сделали какое-либо определение о том, что закон в вооруженном конфликте был нарушен, но мы этого не делали», — ответил он на вопрос о предполагаемом нарушении со стороны Иерусалима международного права при ударах по Газе.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями подчеркнул, что власти США не будут реагировать на каждый новый случай жертв среди мирного населения, а у Израиля есть право на собственную защиту и ответственность за свои действия.

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»
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По последним данным, количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта превысило 10,3 тыс. человек. Так, количество погибших составляет 10 328 человек, среди которых 4237 детей. При этом пострадало 25 956 человек.

Во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen также сообщил об ожесточенных столкновениях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с силами движения ХАМАС на юге города. Бои проходят в районе Тель-аль-Хава.

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси показал обстановку в атакованном самолетами районе с жилыми кварталами сектора Газа, где Израиль продолжает обстрелы.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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