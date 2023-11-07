Из России депортировали около 15 тыс. нелегалов в ходе операции МВД

Официальный представитель МВД Ирина Волк 7 ноября сообщила, что около 15 тыс. нелегальных мигрантов депортировали из России в ходе операции «Нелегал-2023».

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тыс. решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны», — приводит ее слова «МВД Медиа».

Как отметила Волк, что было выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске.

Волк указала, что операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из стран — членов ОДКБ.

По словам представителя МВД, во время операции было возбуждено порядка 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с оборотом оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Помимо этого, выявлено около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в числе которых более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в РФ. Также зафиксировано более 22 тыс. нарушений в трудовой деятельности.

Ранее, 24 октября, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что требуется уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию. По его словам, совершенные мигрантами правонарушения вызывают в обществе широкий резонанс, поэтому особенно важно им препятствовать.

20 октября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород для участия заседании Объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии. В ходе мероприятия была обсуждена практика надзора за исполнением законодательства, направленного на противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями, совершенными иностранцами и лицами без гражданства.