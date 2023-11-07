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Кулеба посчитал неважным количество выполненных Киевом условий ЕК

Кулеба призвал не считать, сколько условий Еврокомиссии выполнила Украина
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Количество условий, которые Украина выполнила по требованиям Европейской комиссии (ЕК) не так важно, это не отразится на решении лидеров стран Европейского Союза (ЕС) о начале переговоров по присоединении страны к Союзу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 ноября во время брифинга после встречи с Еврокомиссией в Брюсселе.

«Европейская комиссия не мыслит такими категориями, как один из семи, два из семи, три из семи, четыре из семи и так далее, суть не в этом, суть в конечном результате», — отметил Кулеба.

Уточняется, что ЕК вдвинула семь условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По его мнению, более важно концентрироваться на наличии результата, а не количестве выполненных условий, а результат будет.

«У меня есть основания считать, что результат будет, а те, кто разгоняют непонятно откуда взятую информацию о том, какое количество из чего-то, они пытаются превратить победу, которая приближается, в предательство», — добавил Кулеба.

По словам министра, ЕК обладает политической волей для того, чтобы рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Кулеба выразил уверенность, что решение о соответствующем обсуждении будет принято на саммите ЕС в декабре, «если не произойдет какого-то форс-мажора».

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Ранее в этот день испанская газета El País выяснила, что ЕК считает успешными реформы на Украине, в связи с чем в Брюсселе готовятся продолжить процесс вступления и начать переговоры в начале следующего года. Однако еше остались условия, которые Киеву необходимо выполнить. Среди них — улучшение соблюдения прав языковых меньшинств, выделение большего количества ресурсов на борьбу с коррупцией, а также прозрачность лоббистской деятельности.

8 ноября планируется публикация заключения ЕК, содержащего окончательную формулировку рекомендаций. Документ должны будут одобрить все участники ЕС, что может произойти в декабре на саммите объединения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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