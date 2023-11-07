Кулеба посчитал неважным количество выполненных Киевом условий ЕК
Количество условий, которые Украина выполнила по требованиям Европейской комиссии (ЕК) не так важно, это не отразится на решении лидеров стран Европейского Союза (ЕС) о начале переговоров по присоединении страны к Союзу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 ноября во время брифинга после встречи с Еврокомиссией в Брюсселе.
«Европейская комиссия не мыслит такими категориями, как один из семи, два из семи, три из семи, четыре из семи и так далее, суть не в этом, суть в конечном результате», — отметил Кулеба.
Уточняется, что ЕК вдвинула семь условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
По его мнению, более важно концентрироваться на наличии результата, а не количестве выполненных условий, а результат будет.
«У меня есть основания считать, что результат будет, а те, кто разгоняют непонятно откуда взятую информацию о том, какое количество из чего-то, они пытаются превратить победу, которая приближается, в предательство», — добавил Кулеба.
По словам министра, ЕК обладает политической волей для того, чтобы рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.
Кулеба выразил уверенность, что решение о соответствующем обсуждении будет принято на саммите ЕС в декабре, «если не произойдет какого-то форс-мажора».
Ранее в этот день испанская газета El País выяснила, что ЕК считает успешными реформы на Украине, в связи с чем в Брюсселе готовятся продолжить процесс вступления и начать переговоры в начале следующего года. Однако еше остались условия, которые Киеву необходимо выполнить. Среди них — улучшение соблюдения прав языковых меньшинств, выделение большего количества ресурсов на борьбу с коррупцией, а также прозрачность лоббистской деятельности.
8 ноября планируется публикация заключения ЕК, содержащего окончательную формулировку рекомендаций. Документ должны будут одобрить все участники ЕС, что может произойти в декабре на саммите объединения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.