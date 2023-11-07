Расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временного размещения ВСУ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временного размещения украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом 7 ноября сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Командир расчета поднимает вверх пакет направляющих с ракетами внутри, тем самым приводит машину в боевое положение. До намеченной цели расстояние в 50 км.

Отмечается, что команда на пуск осуществляется с выносного пульта, после пуска пульт сворачивают и садятся в машину.

Как рассказал военный, «Торнадо-С» способен наносить залпы ударов, которые помогают рассредоточивать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем самым, у противника возникает нехватка ракет для поражения российских средств.

«Целями для поражения является огромный спектр. Это начиная от командных пунктов, заканчивая даже вертолетами на площадках, ПВО, местами развертывания состава и техники противника», — пояснил командир батареи РСЗО «Торнадо-С» с позывным Гром.

Ранее, 7 ноября, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев рассказал «Известиям» о преимуществе связки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По словам эксперта, такой тандем рассматривает практически всю ситуацию, происходящую в зоне спецоперации на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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