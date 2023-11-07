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Уволенный за русский язык таксист из Киева назвал своих пассажирок неадекватными

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Фото: Соцсети
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Русскоговорящий таксист из Киева, которого уволили из компании после скандала с пассажирками, назвал неадекватными этих двух женщин и возмутился их поведением. Об этом 7 ноября он заявил украинскому изданию «Страна.ua».

«Они передергивали, лезли на рожон из-за языка. Что я, мол, должен и обязан их только на украинском языке обслуживать. <…> Я не знаю, когда она начала это снимать. Я завел двигатель и выключил. Даже с места не двигался. Говорю: «Вы неадекватные, больные». Я их высадил», — сказал он.

По словам таксиста, у него уже были две подобные ситуации, которые разрешились на нейтральной ноте. При этом он отметил, что его работа заключается в безопасной перевозке пассажиров и в его функции не входит «разговор по душам» со своими клиентами.

«Я умею разговаривать на украинском, но я с юга. Это же не моя вина, что 32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал. Учились мы так», — объяснил мужчина тот факт, что так и не начал разговаривать со своими пассажирами на украинском языке по их просьбе.

Кроме того, мужчина рассказал, что от предложенной после увольнения помощи не стал отказываться полностью — после инцидента он общался с главой депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрием Бойко.

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26 октября в Киеве две женщины устроили скандал в такси. На видео было видно, что одна из пассажирок в агрессивной форме потребовала от мужчины перейти с русского на украинский язык. В ответ на это таксист предложил женщинам покинуть машину и решил отменить заказ.

Позднее, 28 октября, сообщалось, что мужчина поблагодарил неравнодушных за поддержку. Он отметил, что вопреки слухам не прячется, живет у себя дома. В конце видео он добавил по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

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