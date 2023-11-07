Верховная рада Украины отправит в отставку министра спорта

Верховная рада намерена отправить в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Об этом 7 ноября сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

«Уволят министра спорта Вадима Гутцайта», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь, глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что министр будет уволен уже на этой неделе. Причины увольнения не уточняются.

Гутцайт — фехтовальщик, олимпийский чемпион в командном зачете (1992), заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. Он занял пост министра спорта в марте 2020 года, а также с ноября 2022 года возглавлял Национальный олимпийский комитет.

Ранее, 18 октября, украинское издание New Voice со ссылкой на источник в президентской партии «Слуга народа» сообщило, что офис президента Украины думает над возвращением уволенной с поста замминистра обороны Анны Маляр.